Порошенко ожидает предложений о продлении ограничений на границе

Президент Украины Петр Порошенко предложил председателю Государственной пограничной службы Петру Цигикалу внести предложения о продлении ограничительных мер на границе, которые действовали во время военного положения. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

"Пограничники, которых так много критиковали, но все их действия были признаны абсолютно оправданными. И я прошу, Петр Александрович (председатель ГПСУ Петр Цигикал - ред.), внести предложение о продлении тех или иных средств, которые не на прямую связаны с военным положением... Если вы определите необходимость продолжения соответствующих мероприятий, я, как Президент, и члены СНБО, поддержат ваши предложения", - подчеркнул он.

Напомним, в целом за все время действия военного положения в 10 областях Украины через государственную границу не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.