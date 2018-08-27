Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військових

Президент запевнив, що згідно закону "гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців"

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Про це у неділю повідомляє прес-служба глави держави.

"Гарантується підвищення рівня соціального захисту українськихвійськовослужбовців. І на сьогоднішній день, я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося в дуже правильному напрямку", - заявив Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями ЗСУ під час робочої поїздки в Авдіївку.

Зазначається, що метою цього закону є забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки й оборони України.

"Реалізація закону дозволить учасникам операції Об'єднаних сил отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Порошенко прибув до прифронтової Авдіївки. До цього українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас.