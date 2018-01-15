Порошенко планирует встретиться с директором МВФ Лагард в Давосе

В МВФ надеются, что до этой встречи будет назначен новый глава Национального банка Украины.

В рамках проведения Всемирного экономического форума в Давосе 23-26 января планируется встреча президента Петра Порошенко с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Об этом сообщил источник в банковских кругах.

"В рамках форума в Давосе планируется встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард", - сказал собеседник.

По его словам, в МВФ надеялись, что до этой встречи в Украине будет назначен новый глава правления Национального банка.

"При подготовке встречи в МВФ отмечали, что на момент ее проведения в Украине нужно решить вопрос о назначении нового главы НБУ", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Валерия Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017 года и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не уволит Рада. Возвращаться к работе на должности главы НБУ Гонтарева не намерена.

Основным претендентом на пост главы НБУ считается первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий. Однако его кандидатуру президент не вносит в Раду, поскольку не согласован весь пакет кадровых назначений.

Кроме того, по неофициальной информации, партнер "Блока Петра Порошенко" по коалиции - фракция "Народный фронт" - согласна поддержать кандидатуру Смолия при условии получения двух должностей заместителя главы НБУ.