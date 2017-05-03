Порошенко по телефону обсудил с Нетаньяху отношения Украины и Израиля

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Политики общались по инициативе израильской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Политики общались по инициативе израильской стороны.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия - израильской премьер поблагодарил за "конструктивную и дружественную позицию Украины в рамках ООН".

"Были обсуждены вопросы содержательного наполнения майского визита премьер- министра Украины Владимира Гройсмана в государство Израиль. Подчеркивалась важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отдельно Порошенко и Нетаньяху подтвердили готовность завершить до конца 2017 года переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Примечательно, что это уже второй разговор между политиками за последние сутки. Так, 2 мая Порошенко поздравил Нетаньягу с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля. Была подтверждена обоюдная настроенность на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах.