Порошенко поблагодарил Канаду за вклад в оборонное сотрудничество

Президент Петр Порошенко выразил благодарность Канаде за вклад в развитие оборонного сотрудничества с Украиной. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо накануне саммита НАТО и Большой семерки, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко проинформировал собеседника о развитии ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях Россией минских договоренностей. "Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и Большой семерки дадут должную оценку такой ситуации, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву", - говорится в сообщении.

Трюдо заверил, что коалиция стран G7 и стран НАТО привержена поддержке Украины.

Лидеры также обсудили пути дальнейшей активизации двусторонних отношений и приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом соглашения о свободной торговле, открывающую путь для его полноценной имплементации уже в ближайшее время.

"Петр Порошенко также поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, свидетельством чего является продление тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент отметил, что решение Евросоюза о введении безвизового режима для украинских граждан "создает условия для активизации диалога о либерализации визового режима между Украиной и Канадой".

В ходе разговора стороны скоординировали график контактов на высшем уровне, добавили в пресс-службе главы государства.

3 апреля 2017 года Украина и Канада подписали договоренность, которая будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями канадской оборонной промышленности.