Порошенко поблагодарил крымчан, которые бойкотировали российские выборы

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил жителей аннексированного Крыма, которые бойкотировали российские выборы президента.

"Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина!" - сказал Порошенко.

Также глава украинского государства выразил благодарность международным партнерам Киева "за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны".

В России и аннексированном ею Крыму 18 марта прошло голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове.

В МИД Украины ранее заявили, что голосование 18 марта в аннексированном Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента соседней России.

О непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили,что не будут присутствовать на избирательных участках в аннексированном Крыму.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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