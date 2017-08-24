Порошенко поблагодарил министра обороны Польши за личное присутствие на параде

Порошенко поблагодарил Мацеревичу за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины и высоко оценил участие подразделения Войска Польского в праздновании.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Польша была, есть и будет вместе с Украиной, поскольку ваша страна защищает Европу", - подчеркнул Мацеревич.

Порошенко поблагодарил Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины и высоко оценил участие подразделения Польского Войска в торжестве, ставшем "историческим днем для украинско- польской дружбы".

Глава государства отметил конструктивность и интенсивность диалога между оборонными ведомствами обоих держав, в частности эффективное сотрудничество в рамках украинско-польско-литовской бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ. Это является практическим наполнением стратегического характера партнерства между странами.

Порошенко и Мацеревич обсудили вопрос дальнейшего усиления военно- технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопрос активизации участия Украины в совместных многонациональных тренировках. Было договорено, что подразделения Вооруженных сил Украины впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской Четверки.