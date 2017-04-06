Порошенко поблагодарил президента Европарламента за голосование по "безвизу"

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 6 апреля, провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Антонио Таяни, в ходе которого выразил благодарность за голосование о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС.

Об этом проинформировали в пресс-службе Президента.

"Глава государства поблагодарил за историческое решение, которое принял Европарламент сегодня: 521 депутат проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины", - сказано в сообщении.

Антонио Таяни, в свою очередь, поздравил украинцев с этим событием.

Порошенко также поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима Украине. Данное решение поддержал 521 европарламентарий, 75 - проголосовали против, 36 - воздержались.

12 марта заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что юридическое решение о "безвизе" может быть принято уже в середине июня 2017 года.

9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень стран, для граждан которых отменяется визовый въезд в ЕС.

27 февраля Совет Европейского союза утвердил механизм приостановки безвизового режима для третьих государств, отсутствие которого блокировало предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

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