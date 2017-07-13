Порошенко поблагодарил Раду за старт пенсионной реформы

Президент Петр Порошенко благодарен народным депутатам за то, что они поддержали в первом чтении законопроект пенсионной реформы.

Об этом Президент написал в Twitter.

"Благодарный правительству и Верховной Раде, которые наконец дали старт пенсионной реформе. Хорошо, что мои предложения были услышаны и поддержаны. Украинцы заслуживают справедливые пенсии", - подчеркнул Порошенко.

pic.twitter.com/y4tD8B0kdt - Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июля 2017 г. Читайте также: Рада сделала первый шаг к повышению пенсий

Как сообщал Укринформ, в четверг народные депутаты поддержали в первом чтении правительственный законопроект N 6614 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий, который входит в пакет законопроектов пенсионной реформы.