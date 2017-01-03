Порошенко поблагодарил США за 25-летнюю поддержку

Петр Порошенко напомнил о важной дате в истории Украины. Речь идет о 25 лет дипотношений с США. Так, он выразил свои поздравления по этому поводу.

Об этом президент написал на своей официальной странице в соцсети, новость передает "Пресса Украины".

Порошенко отметил, что именно 3 января 1992 годамежду Украиной и США установились дипломатические отношения. В связи с этим он лаконично поблагодарил за поддержку.

"Спасибо за 25 лет поддержки!" - написал президент.

Напомним, в связи с аннексией Крыма и войной на Востоке Украины президент США Барак Обама неоднократно оказывал поддержку Украине, как политическую, так и финансовую. В частности, речь идет о кредитах МВФ, а также двусторонней финансовой помощи. Кроме того, исключением не стала оборонная помощь.

После того, как в ноябре 2016 года американцы выбрали нового президента Дональда Трампа в Вашингтоне предупредили, что будут поддерживать Украину и дальше.