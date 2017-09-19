Порошенко подает каждую помощь от США, как новую - Жданов

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год. Согласно смете, 500 миллионов долларов должны выделить на помощь Украине. Данное решение уже прокомментировал президент Украины.

По информации Петра Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летального оружия оборонного характера. Средства можно использовать, в том числе, и на реабилитацию в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Проект оборонного бюджета США прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Выделение оружия - это исторический момент для Украины?

- Нет никакого исторического момента. Надо внимательно читать документы. США выделяют нам ежегодно, это третий год подряд помощь, которая в прошлом году была 300 миллионов, в этом 350, в следующем будет 500 миллионов на военно-техническую помощь. Что будет в рамках этой помощи, пока еще ничего не ясно.

Есть план передачи летальных оборонительных вооружений. Он находится в Белом доме на согласовании. Это прерогатива США и лично его, выдавать нам летальное оружие или не выдавать. И если такое решение будет принято, то нам его дадут в рамках помощи или вне рамок этой помощи, которая заложена в бюджет США.

Что касается того дадут или не дадут летальное вооружение, это исключительно на сегодняшний день политический вопрос, который зависит от переговорного процесса США и РФ в плане договоренностей о дальнейшем совместном существовании. Либо в случае резкой конфронтации на востоке Украины, нам будет предоставлено летальное оружие. Вот это два фактора, которые могут повлиять, чтобы летальное оружие появилось в Украине.

Голос Столицы http://gs.fm/experts/20170919/5510379.html