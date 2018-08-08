Порошенко подарил сыну миллион гривен и треть дома

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею 1,1 млн гривен и часть дома в Козине, которую оценили в 9,5 млн гривен.

Соответствующие данные обнародованы Алексеем Порошенко 8 августа в едином реестре деклараций.

Общая площадь жилого дома в Козине составляет 1 331,7 кв. м, а общая стоимость - 30 млн гривен.

Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко, а его жена, две дочери и младший сын бесплатно им пользовались.

33-летний Алексей Порошенко с 2014 года является народным депутатом.

У президента Петра Порошенко еще трое детей: сын Михаил (2001 г.р.), а также две дочери Евгения и Александра (2000 г.р.)

