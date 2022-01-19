Порошенко подасть апеляцію на рішення суду через вимогу здати паспорти

П'ятий президент Петро Порошенко подасть апеляцію на рішення Печерського суду про запобіжний захід для нього у вигляді особистого зобов'язання у справі про держзраду

Так, він ствердно відповів на відповідне запитання журналістів, передає "ДС".

Про те, що Порошенко подаватиме апеляцію на рішення суду, також заявив його прихильник, нардеп від партії "Євросолідарність" Володимир В'ятрович.

"Звичайно, тому що абсолютно незаконно обмежувати переміщення Порошенка, зокрема, за кордон у час, коли Україна потребує консолідації зовнішньополітичних зусиль. Не пускати Порошенка за кордон це, насамперед, злочин проти України", - сказав В'ятрович.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенка за "вугільною справою" запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд зобов'язав політика здати паспорти для виїзду за кордон.