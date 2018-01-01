Порошенко поделился ожиданиями от председательства Болгарии в Совете ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Болгарию с началом дебютного срока во главе Совета ЕС.

"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он рассчитывает, что за время председательства Болгарии Украина сумеет углубить свою интеграцию с Евросоюзом.

"Жду прогресс в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины", - добавил президент.

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Как сообщалось, Болгария с 1 января впервые после вступления в Европейский союз принимает председательство в Совете ЕС.

Как известно, в течение второй половины 2017 года во главе Совета была Эстония.

Своими главными задачами Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы.