Порошенко поднимет вопрос о миротворцах на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поднимет на Генассамблее в Нью- Йорке вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"В Нью-Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок ООН на Донбасс", - цитирует Порошенко в Twitter представитель президента Святослав Цеголко..

У Нью Йорку я підніму питання про введення блакитних шоломів ООН на Донбас. - П - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 вересня 2017 р.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин возглавит делегацию Украины для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.