Порошенко подписал последний закон для запуска ВАКС

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом "ЗиБ" сообщили в пресс-службе главы государства.

Изменения, вносимые в Закон "О судоустройстве и статусе судей" и Закона "О Высшем антикоррупционном суде", позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, что станет существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине.

Законом решаются некоторые вопросы организации деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности его судей, в частности предусмотрено детализацию деятельности палат высших специализированных судов и закрепления определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты высшего специализированного суда.

В то же время законом предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

"С принятием этого Закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а в Министерство иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов. Я также обращаюсь ко всем достойным юристам - участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - отметил П.Порошенко.

Закон і Бізнес

http://www.zib.com.ua/