Порошенко подписал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европолом

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым Верховная Рада ратифицировала соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом.

Вступление в силу этого документа углубит интеграцию Украины в политику ЕС в сфере юстиции и внутренних дел.

"Документ расширяет сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и стран-членов ЕС в области противодействия и борьбы с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности", - говорится в сообщении пресс- службы главы государства.

Согласно информации, речь также идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных производств и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиска лиц, причастных к совершению преступлений.

В пресс-службе уточнили, что документ вступит в силу со дня отправления Европейским полицейским офисом по дипломатическим каналам письменного уведомления Украины о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.

12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом (Европол) об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

Напомним, в декабре министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего визита в Нидерланды подписал соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.