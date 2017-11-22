Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР и провел с ним встречу

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований, а также провел с ним встречу. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Отмечается, что во время встречи президент поздравил Трубу с завершением длительной процедуры конкурсного отбора на такую "чрезвычайно ответственную должность".

Он отметил, что, согласно Конституции, еще с 1996 года прокуратура должна быть лишена функции следствия. Глава государства выразил убеждение, что новоназначенный руководитель обеспечит полную независимость ГБР.

"Я надеюсь, что конкурсный набор следователей также обеспечит высокий профессионализм, высокую прозрачность, высокую независимость этого органа и каждого из следователей. Для того, чтобы мы могли утверждать, что это абсолютно новейший формат правоохранительной системы Украины", - добавил президент.

Порошенко пожелал, чтобы реформа имела доверие людей.

"Чтобы те, кто совершили преступления, были наказаны. Чтобы никаких политических, экономических или других причин возбуждать или закрывать дело у нас не было. И что эти дела, попав в новую судебную систему, приведут преступников в тюрьму, а честный человек сможет точно рассчитывать на то, что его права будут защищены", - отметил Порошенко. Он добавил, что созданы все условия для независимости директора ГБР.

В свою очередь, новоназначенный директор Государственного бюро расследований Роман Труба отметил: "Для меня большая честь и высокое доверие возглавить новый правоохранительный орган". Он добавил, что в то же время это является большим вызовом - восстановить доверие украинцев к правоохранительной системе.

"Главное, чтобы в Украине поверили в реализацию принципа справедливости и неотвратимости наказания. И это все можно будет достичь только профессиональной упорной работой, новыми методами, а также политической незаангажированностью", - отметил он.

Напомним, 16 ноября конкурсная комиссия избрала экс-прокурора Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.

20 ноября Генеральная прокуратура Украины потеряла право начинать расследование.

Таким образом, только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национального банка, судьями, правоохранителями.

Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, к подследственности ГБР принадлежат и военные преступления.