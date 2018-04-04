Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении Дня полиции Украины. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГСЧС.
Так, Порошенко сообщил о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля.
"Я посоветовался с министром и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля", - сообщил он.
По словам Порошенко, Национальная полиция развивается в абсолютно европейскую структуру.
Ми бачимо, як Національна поліція України розвивається у європейську структуру, яка вже надає якісний європейський сервіс. - Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2018
Отметим, в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о создании Национальной полиции - центрального органа исполнительной власти, который подчиняется Министерству внутренних дел Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины начинает набор и дальнейшее обучение пилотов-полицейских в подразделение воздушной поддержки.