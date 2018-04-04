Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении Дня полиции Украины. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГСЧС.

Так, Порошенко сообщил о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля.

"Я посоветовался с министром и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля", - сообщил он.

По словам Порошенко, Национальная полиция развивается в абсолютно европейскую структуру.

Ми бачимо, як Національна поліція України розвивається у європейську структуру, яка вже надає якісний європейський сервіс. - Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2018

Отметим, в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о создании Национальной полиции - центрального органа исполнительной власти, который подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины начинает набор и дальнейшее обучение пилотов-полицейских в подразделение воздушной поддержки.