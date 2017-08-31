Порошенко подписал указ об усилении мер по кибербезопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении мероприятий по кибербезопасности в стране. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

По полученным данным, глава государства поставил подпись под указом No254/2017 и тем самым ввел в действие решение СНБО от 10 июля 2017 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года

"Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", введенного в действие указом президента Украины от 13 февраля 2017 года No 32".

В соответствии с документом на протяжении трех месяцев правительство должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги по доступу к сети Интернет у операторов телекоммуникаций, у которых нет документов, подтверждающих соответствия системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации.

Также Кабинет министров должен при участии Службы безопасности подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов.

В то же время Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны активизировать сотрудничество с иностранными партнерами в сфере противодействия кибератакам.

Согласно документу правительство должно: обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить безусловное выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Стоит отметить, что согласно указу Госспецсвязи становится органом, ответственным за сохранность резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня в Национальную полицию Украины поступило 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров.