Порошенко подписал указ об утверждении штандарта руководителя Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ No208 /2017, который дополняет указ No692 "О символике Национальной полиции Украины" от 9 декабря 2015 года.

Новый документ учреждает штандарт руководителя Национальной полиции Украины. А также утверждает его описание, рисунок и порядок использования. Он вступает в силу со дня его опубликования, 4 августа.

"Штандартом руководителя Национальной полиции Украины является темно-синее квадратное полотнище размером 90 х 90 см с изображением в центре герба Национальной полиции Украины. Высота эмблемы составляет 2/3 высоты штандарта", - говорится в описании штандарта, опубликованном на сайте главы государства.

Периметр полотнища должен украшать наличник в виде орнамента из дубовых и лавровых листьев, обрамленный серебряным кантом. А края полотнища (кроме верхнего) - серебристая бахрома. Серебряным шитьем также должны быть выполнены все изображения на полотнище, его обратная сторона изображений не имеет.

Сайт президента Украины

"Древко штандарта деревянное, черного цвета высотой 250 см. Верхушка древка стреловидная из белого металла, в центре которой помещено рельефное изображение эмблемы Национальной полиции Украины. Полотнище прикрепляется к основанию верхушки древка с помощью шнура, соединенного с деревянным стержнем, помещенным на верхний край полотнища. Подток древка из белого металла в виде усеченного конуса", - отмечается в описании.

Согласно документу, штандарт должен быть установлен в кабинете руководителя Национальной полиции Украины. Он может использоваться во время проведения официальных мероприятий, торжественных церемоний и других мероприятий, в которых принимет участие руководитель Нацполиции. Кроме того, глава правоохранительного ведомства может дать разрешение на использование штандарта во время событий государственного значения.

Напомним, в 2015 году в Украине начала работу новая патрульная полиция, которая была сформирована на конкурсной основе преимущественно из людей, ранее не служивших в органах правопорядка.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2016 года, реформу полиции считают успешной 28% украинцев, неуспешной - 65%. Количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось в течение 2016 года в полтора раза.