Порошенко подписал указ об увольнении в запас и сроки призывов в 2018

Президент Петр Порошенко подписал указ No33/2018 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году".

Документ размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

В соответствии с указом из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины о военных формированиях, Государственной специальной службы транспорта в запас будут уволены военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и отслужили установленные сроки срочной военной службы. Увольнение в запас состоится в апреле-мае, августе и октябре-ноябре 2018 года.

Другие военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут освобождаться в запас в апреле-мае и октябре-ноябре 2018 года.

Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться в апреле-мае и октябре-ноябре 2018 года.

Президент поручил Кабинету Министров определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2018 году.

Также Порошенко поручил правительству, областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2018 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.

Напомним, в декабре в ВСУ сообщили о 70%-ной неявке призывников в военкоматы.