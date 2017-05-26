Президент Украины Петр Порошенко подписал указ относительно обеспечения права граждан на безвизовые поездки в ЕС.

Об этом он заявил во время открытия Стамбульского парка в Одессе.

"Так сложился мой график, что именно здесь в Одессе я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в ЕС. Я сейчас подпишу указ, где четко отмечено, кто, что еще должен сделать, чтобы никто не имел никаких препятствий на этом пути", - сказал он.

Напомним, что 17 мая в Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. Оно вступит в силу 11 июня.

Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.