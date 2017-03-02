Порошенко подписал закон, который должен упростить обучение детей с оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который имеет целью облегчить условия получения образования для детей, проживающих на оккупированных территориях и на линии соприкосновения. Об этом 2 марта сообщает официальный сайт главы украинского государства.

Поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает, в частности, полную или частичную оплату обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях. Перечень таких мероприятий и условия их предоставления будет определять Кабинет министров, говорится в сообщении.

"Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будет способствовать ее социальной адаптации", - отмечает сайт президента Порошенко.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения".