Порошенко подписал закон, который упрощает регистрацию внутренних переселенцев

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". который упрощает регистрацию внутренних переселенцев. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Согласно закону, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица исключена из перечня документов, в которых вносятся сведения о месте пребывания лица.

"Реализация Закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права в отношении свободного передвижения и свободного выбора места жительства для внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 23 марта.

Как сообщалось, по состоянию на 30 января 2017 года на учет взято 1 641 895 переселенцев или 1 322 216 семей из Донбасса и Крыма.

Источник: http://tyzhden.ua