Порошенко подписал закон о Донбассе

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Подписание состоялось во время заседания Военного кабинета.

Верховная Рада приняла закон 18 января. Во втором чтении и в целом президентский законопроект No7163 поддержали 280 депутатов.

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях "признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль". Границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Действия оккупационной администрации являются незаконными, а ее акты не влекут никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях.

Закон подтверждает "неотделимо суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя".

"Правовым основанием для отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины является Конституция Украины, законодательство Украины и статья 51 Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

Согласно закону, для контроля над операцией по отражению российской вооруженной агрессии создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

Рада приняла этот законопроект в первом чтении 6 октября 2017 года. Ко второму чтению из законопроекта были исключены ссылки на Минские соглашения.

В закон внесли норму о том, что "дата начала оккупации части территории Украины, в частности Автономной Республики Крым и города Севастополя определяется законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", где датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года.

Таким образом, эта дата, 20 февраля 2014 года, является и датой оккупации Луганской и Донецкой областей