Президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год, сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3,2тыс. грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Порошенко подчеркнул, что правительство Украины в текущем году своевременно подало проект государственного бюджета в Верховную Раду.

Он напомнил, что бюджет своевременно и детально был обсужден на заседании СНБО в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины.

Глава государства также отметил, что правительством, президентом, премьер- министром и парламентом совместно были сделаны "революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда - поднята минимальная зарплата до 3200 грн".

Кроме того, он подчеркнул важность поднятия заработной платы учителей и врачей.

Порошенко отметил, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в государстве.

Глава государства отметил, что в бюджете-2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

Порошенко также подчеркнул, что реформа децентрализации уже третий год подряд приводит к существенному росту возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных громад выросли в 5-6 раз.

Президент выразил надежду, что после тщательного анализа наших изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Напомним, Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год в ночь на 21 декабря.



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