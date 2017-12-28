Порошенко подписал закон о медицинской реформе

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал закон "О государственных финансовых гарантиях медицинских услуг и лекарственных средств", запускающий медицинскую реформу.

Принятый Верховной Радой законопроект No 6327 о медицинской реформе предусматривает оплату из госбюджета медицинских услуг, изделий и лекарств для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами.

Документ также предусматривает, что зарплата врачей составляет по меньшей мере 250% от средней зарплаты в Украине за июль прошлого года.

Порошенко уверен, что 2018-й станет годом реализации медицинской реформы.

"И подписанием этого закона, и только после этого, я даю старт медицинской реформе. Теперь мяч на поле Министерства под пристальным вниманием правительства. И я твердо убеждена, что 2018 станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, удачным годом для каждого профессионального врача, качественно предоставляет медицинские услуги и удачным годом для каждого пациента", - заявил он.

Кроме того, глава государства поставил подпись под законом об улучшении доступа к медобслуживанию в сельской местности.

Документ предусматривает, что в селе создадут медучреждение для оказания первичной медицинской помощи - это может быть фельдшерско-акушерский или фельдшерский пункт, амбулатория, медицинский пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет или аптечный пункт.

Согласно закону, первичная медицина должна быть бесплатной для селян. Финансировать ее планируется из госбюджета, местных бюджетов и других законных источников. В частности хотят привлекать инвестиции.