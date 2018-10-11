Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии "Слава Украине!"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об установлении в Вооруженных силах и Национальной полиции нового приветствия "Слава Україні! - Героям слава!".

Как сообщает "Укринформ", об этом Порошенко рассказал на встрече с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

"Парламент поддержал предложения президента, принял закон, и я его подписал относительно изменения в военные уставы касательно военного приветствия. "Слава Украине" является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - отметил Порошенко.

Отметим, ранее президент Порошенко заявлял, что подпишет закон о новом приветствии в армии "Слава Украине" в праздник Дня защитника, 14 октября.

Напомним, 4 октября Рада утвердила воинское приветствие "Слава Украине" в армии. Стоит отметить, что одна из правок к законопроекту утвердила, что это приветствие будет не только у ВСУ, но и у Национальной полиции.

Впервые новое воинское приветствие прозвучало на военном параде в Киеве 24 августа по случаю празднования Дня Независимости Украины. Кроме того, тогда впервые прозвучал и "Марш новой армии".