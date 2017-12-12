Порошенко подписал закон о праве президента назначать новых членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект No7342-1, который предоставляет ему право назначать новых членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Парламент получил документ с подписью президента 12 декабря.

Согласно закону, президент сможет провести назначения на все вакантные должности членов НКРЭКУ на срок до трех месяцев.

Соответствующий законопроект No7342-1, подготовленный депутатами Александром Домбровским ("БПП"), Михаилом Бондарем ("Народный фронт") и Юлием Иоффе ("Опозиционный блок"), Рада приняла 7 декабря.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", предоставив президенту полномочия временно назначать членов комиссии на вакантные должности.

Как сообщалось, в конце ноября НКРЭКУ утратила кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора.

Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и недавно приступила к работе.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Как стало известно, Порошенко назначит временными членами НКРЭКУ лиц, которые будут лояльными к позиции власти.