Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон No 9153 о продлении особого статуса Донбасса.

Соответствующие данные содержит карточка законопроекта на сайте парламента.

Закон предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года. Однако эта норма начнет действовать, только когда Россия выведет с территории Украины все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику.

Напомним, этот законопроект зарегистрировал в парламенте глава государства. Верховная Рада приняла документ утром 4 сентября 245 голосами народных депутатов.