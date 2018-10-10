Порошенко подписал закон о развитии образования для особых детей

В администрации президента считают - реализация этого закона будет способствовать развитию и социализации лиц с особыми образовательными потребностями

Закон о доступе детей с особыми потребностями к образовательным услугам получил одобрение и подпись президента. Об этом сообщила пресс-служба Петра Порошенко.

Документ предусматривает внедрение и выполнение международных и европейских стандартов по защите прав и законных интересов таких детей.

Подписанный документ вносит правки в законы об общем среднем образовании, о внешкольном образовании, о профессионально-техническом образовании в тех частях, где речь идет об обеспечении права лиц с особыми образовательными потребностями на получение образования, психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг в учебных заведениях.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Верховная Рада приняла этот закон в начале сентября 226 голосами народных депутатов.