Порошенко подписал закон о соцпомощи политзаключенным

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в приложение No3 к закону "О государственном бюджете на 2018 год" относительно социальной защиты украинских политзаключенных после возвращения из плена, сообщает пресс-служба главы государства.

Теперь будет изменено название бюджетной программы, которая предусмотрена для Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и будет называться: "Меры по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и территории Российской Федерации в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко".

Таким образом, государство сможет расширить направления использования бюджетных средств на помощь политзаключенным.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказывал, что семьям узников Кремля выплатят по 100 тысяч гривен. Он отмечал, что главной проблемой было то, что не был принят закон о политических заключенных.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о большой проблеме для узников Кремля в Украине. Она также жаловалась на то, что в апреле этого года Кабинет министров принял постановление No328, которое определяет порядок выделения средств для поддержки этой категории граждан. Однако до сих пор не создана комиссия из уполномоченных постановлением представителей министерств и ведомств, которое бы определяло адресатов помощи. Об этом сообщает Сегодня.ua.