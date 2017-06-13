Порошенко подписал закон о создании печатных изданий Минобороны на время проведения АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Министерство обороны имеет право во время проведения антитеррористической операции выпускать печатные издания за счет средств государственного бюджета.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины на время проведения антитеррористической операции", принятый Верховной Радой 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно закону, Министерство обороны Украины во время проведения антитеррористической операции имеет право на создание печатного средства массовой информации (СМИ). Финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.

В законе также указано, что после окончания антитеррористической операции в течение трех месяцев все печатные СМИ, основанные силовым ведомством, подлежат реформированию в соответствии с законом "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

18 мая 226 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины на время проведения антитеррористической операции".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.