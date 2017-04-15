Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.

Соответствующая запись появилась на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законом единовременно переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.

Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие три года.

Основной эффект от принятия законопроекта в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на последующие два года после планового.

Как сообщал Укринформ, закон "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (о введении среднесрочного бюджетного планирования)" был принят Верховной Радой 23 марта.