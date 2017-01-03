Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Высший совет правосудия в рамках судебной реформы, инициированной президентом Петром Порошенко, заменит Высший совет юстиции.

Президент Украины Петр Порошенко 3 января подписал закон "О Высшем совете правосудия".

Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте парламента.

В частности, в статусе документа сказано, что сегодня он был возвращен с подписью президента.

Верховная Рада приняла закон о создании Высшего совета правосудия в ночь на 21 декабря. Этот орган заменит Высший совет юстиции в рамках судебной реформы (изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу 30 сентября).

Совет в составе 21 члена должен увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи (раньше этим занималась Верховная Рада) и так далее.