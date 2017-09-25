Порошенко подписал закон об образовании

В понедельник, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины No 2145-VИИИ "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017. Об этом говорится на сайте АП.

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - заявил Петр Порошенко.

Отмечается, что принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования, а также конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Кроме этого, закон должен обеспечить реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство, считают в АП.

По словам президента Украины, закон повысит роль государственного украинского языка в образовательном процессе, а также обеспечивает равные возможности для всех, поскольку гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

Также Порошенко подчеркнул важность "неукоснительного соблюдения" при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - заявил Петр Порошенко.

Кроме этого, он обратился в Министерство иностранных дел и Министерства образования с поручением провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Напомним, Гриневич в октябре встретится с венгерским министром для обсуждения закона об образовании.