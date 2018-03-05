Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за склонение к суициду через Интернет

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за побуждение к самоубийству и за принуждение к действиям, которые противоречат воле человека.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады. Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины народные депутаты одобрили во втором чтении и в целом 8 февраля.

Помимо доведения до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, противоречащим воле человека. Уголовная ответственность теперь предусмотрена за склонение к самоубийству и другие действия, которые способствуют совершению суицида. За такие действия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до трех лет.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесение таких изменений в ст.120 Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности лиц, которые побуждают к суициду через Интернет, в частности, пользователей социальных сетей.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.