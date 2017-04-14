Порошенко подписал закон об усилении ответственности военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 16 марта. Он вводит, в частности, штрафы за отказ от выполнения требований командира; уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или другого имущества; использование в собственных интересах сооружений и машин; халатное отношение к военной службе; бездействие военной власти; нарушение правил несения боевого дежурства и несения пограничной службы; нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Согласно закону, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусматривает штраф более 2 тыс. грн или арест с содержанием на гауптвахте до 5 суток; если в этом принимают участие командиры и руководители - штраф составит почти 4 тыс. грн или арест с содержанием на гауптвахте до 7 суток.

Также закон позволяет составлять протоколы не только командирам воинских частей, но и командирам подразделений.