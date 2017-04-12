Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства.

В соответствии с информационной картой закона No5610 от 27 декабря 2016 года на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью от главы государства.

За правки в УПК, которые позволят правоохранителям проводить заочное следствие по делу беглого президента Януковича, Рада проголосовала 16 марта, изменения поддержали 252 депутата.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко заявил, что при подготовке проекта ко второму чтению из него убрали все спорные нормы, по которым были замечания у депутатов, правозащитников и европейских партнеров.

Ранее сегодня Луценко сообщил, что судебное заседание по обвинению бывшего экс-диктатора Виктора Януковича в государственной измене начнется 4 мая в Оболонском суде Киева.