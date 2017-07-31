Порошенко подписал закон, уточняющий понятие "памятник культурного наследия"

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект No5678 "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно определения понятия "памятник культурного наследия")". Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Верховной Рады Украины.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Так, основной целью принятия законопроекта является сохранение за объектами, которые приобрели статус достопримечательности до вступления в силу закона "Об охране культурного наследия", статуса памятников, путем уточнения определения понятия "памятник культурного наследия" в статье 1 закона "Об охране культурного наследия".

Таким образом, предусмотрено закрепление статуса памятников культурного наследия за объектами, которые были взяты на государственный учет до 12 июля 2000 года.

Напомним, в конце мая ВР поддержала за основу и в целом законопроект No5678 "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно определения понятия "памятник культурного наследия")". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 235 парламентариев.