Порошенко подписал законопроект о создании нового Верховного суда

Президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную Раду не затягивая, рассмотреть законопроект о создании Верховного суда и дать ему "соответствующее нормативное процессуальное обеспечение".

Президент Украины Петр Порошенко сегодня 22 марта, на заседание Совета по вопросам судебной реформы подписал законопроект о создании Верховного суда.

"Хочу подчеркнуть, что я планирую определить его (законопроект. - "ГОРДОН") как неотложный и попросить наш уважаемый парламент, Верховную Раду прозрачно, эффективно, но не затягивая, рассмотреть указанный законопроект и дать соответствующее нормативное процессуальное обеспечение вновь Верховному суду", - сказал Порошенко.