Порошенко подпишет закон о реинтеграции Донбасса, как только он поступит из Рады

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса, как только он поступит из Верховной Рады Украины. Об этом он заявил в ходе выступления по случаю Дня Соборности Украины.

"Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления. Рефлексия Москвы убеждает, что мы приняли правильный закон о реинтеграции Донбасса, и я подпишу его, как только он поступит из ВР", - заявил он.

Агресору не подобається, коли його називають агресором. На злодії шапка горить, і він хоче уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини

Рефлексія Москви переконує, що ми прийняли правильний закон про реінтеграцію Донбасу, і я підпишу його, щойно він надійде із ВР - Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2018

Кроме того, Порошенко добавил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским договоренностям.

"Ни дух, ни буква закона о реинтеграции Донбасса никакой статьей не противоречат минским договоренностям. В отличие от России, которая только ищет любой повод, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться своих обязательств", - сказал Порошенко.

Ані дух, ані буква закону про реінтеграцію Донбасу жодною статтею не суперечать Мінським домовленостям

На відміну від Росії, яка лише шукає будь-який привід, аби їх не виконувати, Україна неухильно дотримується і буде дотримуватися своїх зобов'язань pic.twitter.com/kPWXSWMfT0 - Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса фиксирует оккупацию части Украины Российской Федерацией.

Отметим, Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января.