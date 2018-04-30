Порошенко подтверждает поставку в Украину ПТРК "Джавелин" из США

Президент Украины Петр Порошенко подтверждает поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) из США.



"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.