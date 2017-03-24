Порошенко поговорил по телефону с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщается на сайте президента.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

"Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года", - сообщается на сайте.

Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях. Президент Александр Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси.

Ранее в Одессу прибыл танкер из Ирана с нефтью для Беларуси. Иранская нефть поступит на Мозырский НПЗ в течение ближайшей недели.