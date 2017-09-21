Порошенко поговорил с Эрдоганом о стратегическом партнерстве

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что позиция Анкары о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается нерушимой, а партнерство стран нужно углубить в практической части.

Об этом он заявил на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.

В беседе президенты обсудили подготовку к 6-му заседанию Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция, которое состоится в Киеве.

Как пишут в Администрации президента, Порошенко и Эрдоган довольны "существенными сдвигами" на отдельных стратегических направлениях взаимодействия.

Президенты согласились с тем, что стратегическое партнерство стран нужно углублять в части практического его применения.