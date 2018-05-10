Порошенко поговорил с Туском перед встречей с Меркель и Макроном

Юбилейный 20-й саммит Украина-Европейский Союз будет проведен летом 2018 года в Брюсселе. Об этом шла речь на вчерашней встрече президента Петра Порошенко с председателем Европейского Совета Дональдом Туском в Германии, где глава государства находится с двухдневным визитом.

Ранее об этом сообщали брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк и представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Саммит запланирован на 9 июля в Брюсселе, а 11-12 июля также в столице ЕС пройдет и саммит НАТО.

На встрече Порошенко и Туск обсудили вопрос продления и возможного усиления санкций против страны-оккупанта России.

Традиционно речь шла также о ситуации в Донбассе и ходе реформ в Украине, в частности, о создании антикоррупционного суда и реформировании системы нацбезопасности. Была затронута тема усиления помощи Украине со стороны ЕС.

Сегодня Порошенко встретится на трехсторонних переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.