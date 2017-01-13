Порошенко получил в подарок от Авакова изысканный пистолет

Президент Украины Петр Порошенко получил в подарок от главы МВД Арсена Авакова пистолет Сabot Gun "Jones 1911". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные собственных источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что подарок был передан в честь 50-летнего юбилея президента.

Кроме того, публикуются данные о других людях, которым Арсен Аваков подарил оружие.

Чаще всего глава МВД дарил пистолеты "Форт-17" и его модификации.

Своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову Аваков презентовал модернизированный автомат Калашникова (АКМС).

Четыре "ствола" получил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк.

Действующий глава правительства Владимир Гройсман также получил от главы МВД арсенал из четырех единиц: три из них он получил на посту вице- премьера, а один как спикер Верховной Рады.

В общем названы фамилии 400 человек, которые были награждены оружием в 2014- 2015 годы.

