Порошенко помилует преступницу ради ускорения возврата заложников

Президент Петр Порошенко в ближайшее время издаст указ о помиловании государственной преступницы, чтобы продолжить и ускорить процесс освобождения украинских заложников, которых на временно оккупированной части Донбасса удерживают боевики российского-террористических войск. Об этом сообщила на заседании согласительного совета первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Президент поставил задачу, чтобы между первой и второй волной освобождения заложников был небольшой срок (а не долгий, - ред.). И в ближайшие часы, в ближайшее время, президент Украины пойдет на то, чтобы помиловать женщину, которая совершила серьезное преступление против государства Украина", - сказала она.

В ответ на такой жест, отметила Геращенко, "точно также мы будем ожидать освобождения, в первую очередь наших военных, которых уже долгое время удерживают на оккупированных территориях".

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

10 января омбудсмен Валерия Лутковская сказала, что 18 января Киев рассчитывает обменяться с боевиками обновленными списками - как украинских заложников, так и запрошенных боевиками "соратников".

По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.