Порошенко пообещал местным общинам дополнительные 9 млрд гривен

Сегодня, 24 декабря, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с новоизбранными председателями и депутатами объединенных территориальных общин. Глава государства сообщил, что в следующем году данные общины смогут использовать около 9 млрд гривен.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Порошенко рассказал, что благодаря изменениям в налоговом и бюджетном законодательстве удалось увеличить поступления в бюджеты объединенных общин. В частности, они выросли почти втрое, а общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз. Президент считает это следствием реформы децентрализации.

"Это показатели по тем общинах, которые в этом году уже работали по новой модели. Привлекательный пример для подражания тем, кто в семнадцатом начнет работать по новым правилам. И для тех, кто все еще думает, объединяться или оставаться на обочине прогресса", - рассказал президент.

По словам Порошенко, в следующем году территориальные общины смогут использовать дополнительные средства. В том числе около 9 млрд гривен будет выделено на важные проекты, такие как больницы, дороги, котельные.

"Реформа по децентрализации является одной из ключевых, и мы будем продолжать ее, обеспечивая общины действенными полномочиями и реальными средствами", - подытожил Порошенко.

Напомним, 18 декабря, в 24 областях Украины прошли выборы глав городских и поселковых советов в 144 объединенных общинах.